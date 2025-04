La Cène, le mythique - et mystique - chef d'oeuvre de Léonard de Vinci

Le Titanic, le navire qu'on disait «insubmersible»

Stéphane Bern

Stéphane Bern raconte le destin d’un paquebot dont on connaît tous la fin : le Titanic, le navire qu’on disait insubmersible, qui a pris la mer le 10 avril 1912, avant que la mer ne le prenne, lui et de trop nombreux passagers et membres d'équipages qui furent de ce premier – et unique – voyage… En quoi le chantier naval du Titanic relève-t-il de la démesure ? Son naufrage était-il inévitable ? Plus d’un siècle après sa disparition, pourquoi le Titanic continue-t-il de fasciner autant ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Jean-Philippe Marre, architecte, spécialiste de l’histoire maritime et auteur de "Thomas Andrews, architecte du Titanic". Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Loïc Vimard. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Simon Veille. Journaliste : Clara Leger.