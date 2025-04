Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 70 ans de sa disparition, le destin d'une figure incontournable de la science et de notre histoire universelle : Albert Einstein, l’homme derrière E = mc², entre découverte tardive et exil forcé, entre guerre et volonté d’un monde en paix…



En quoi Einstein était-il un génie ? Comment sa découverte que la matière peut dégager de l’énergie a-t-elle changé la vision que l’on avait sur le monde ? Peut-il encore y avoir des découvertes scientifiques aussi bouleversantes et révolutionnaires que E = MC² ?



Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Laurent Lemire, journaliste et auteur de "Le Siècle d'Albert Einstein" (Perrin) et "Ces savants qui ont eu raison trop tôt" (Tallandier)



Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Guillaume Vasseau. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Simon Veille. Journaliste : Clara Leger.