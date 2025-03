Comment faire face aux positions Russes et Américaines pour garantir la sécurité en Europe ?

Prisca Thevenot, Philippe Brun et Antoine Léaument : la semaine politique du 18 janvier

Le divorce entre insoumis et socialistes est-il définitivement acté ? La France a-t-elle enfin trouvé une stabilité institutionnelle ? Réponse dans la semaine politique avec Prisca Thevenot, Philippe Brun et Antoine Léaument. La semaine politique, c'est une heure de débat et d’interviews consacrés à l’actualité politique… Cette semaine, nous revenons sur la première motion de censure, déposée par la France insoumise et évitée par François Bayrou. Peut-on espérer enfin parler de stabilité institutionnelle, 8 mois après la dissolution, ou bien est-ce le calme avant la tempête sur les débats budgétaire ? Et le nouveau Front populaire dans cette histoire pourra-t-il survivre à cette volteface des socialistes ? Une émission présentée par Alexis Delafontaine