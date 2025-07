Culture Dis-moi ce que tu chantes Didier Barbelivien

Chaque dimanche, découvrez une facette inédite des invités de Didier Barbelivien, auteur-compositeur-interprète emblématique, dans son émission Dis-moi ce que tu chantes. À travers cinq chansons qui ont marqué leur vie, les invités se dévoilent et partagent des souvenirs intimes, des moments clés et des émotions fortes. Une rencontre authentique où la musique devient le fil conducteur pour explorer leur parcours personnel et professionnel. Que vous soyez passionné de musique, amateur de confidences ou curieux d’en savoir plus sur des figures inspirantes, ce rendez-vous vous offre une immersion unique au croisement de la chanson et des récits de vie.