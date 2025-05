Reconversion professionnelle : Isabelle Morizet, invitée exceptionnelle.

Dans “La France bouge”, Elisabeth Assayag fait le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Invités :

- Isabelle Morizet (ancienne chanteuse devenue journaliste)

- Valentin Dive, ancien lobbyiste en finance devenu artisan boucher.

- Yael Lebrati, ancienne avocate fiscaliste devenue autrice pour des séries

- Laura Durand, jeune femme reconvertie dans les travaux accrobatique et dans le guidage de la spéléologie

- Jacques Poignonnec, chanteur musicien devenu pilote d’avion et instructeur en France et aux Etats-Unis