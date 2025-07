Le Tour de France de la France Bouge avec la poste pro : gros plan sur le tourisme local de la Touraine

Dans “La France bouge”, Elisabeth Assayag fait le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Dans cet épisode de "La France bouge", suivez Elisabeth Assayag en Touraine à la rencontre d'entrepreneurs passionnés. Découvrez le Loire Valley Lodges de Thomas Besnault, un hôtel de luxe immersif en pleine nature. Puis, explorez Lokaly, l'application de Patrick Moll et Olivier d’Avesnes, qui recense les événements et activités incontournables de la région et au-delà. Un aperçu dynamique de la Touraine, entre tourisme, nature et patrimoine.

Notre équipe a utilisé un outil d’Intelligence artificielle via les technologies d'Audiomeans© pour accompagner la création de ce contenu écrit.