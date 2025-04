Journée mondiale de l'art : Quelles sont les ressources pour faire vivre un musée ?

Dans “La France bouge”, Elisabeth Assayag fait le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Invités :

- Paul Salmona, Directeur Général du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme

- Frédéric Rose, Cofondateur et Président de Jumbo Mana

- Philippe Sauze, Investisseur

- Ingrid Brochard, Fondatrice du Musée Mobile (le MuMo)