Franchise Expo Paris : le modèle de la franchise avec Monceau Fleurs et The New Me

Dans “La France bouge”, Elisabeth Assayag fait le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Invités :

-Saloua Maslaga, présidente du directoire d’Emova Group (Monceau Fleurs)

-Léon Buchard, président de FullPlate

-Michel Kahn, président de l’IREF

-Constance de Schompré, fondatrice et CEO de The New Me