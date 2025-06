AramisAuto : L'essor du marché des véhicules reconditionnés!

Dans “La France bouge”, Elisabeth Assayag fait le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Dans cet épisode de La France bouge, Elisabeth Assayag reçoit Guillaume Paoli, cofondateur d’Aramis Auto, pionnier du véhicule reconditionné en Europe. On découvre aussi Backliz, la start-up qui rend l’électrique plus accessible grâce au leasing, et WeProove, qui révolutionne l’inspection auto avec l’IA. Un regard inspirant sur l’avenir de la mobilité durable !

Notre équipe a utilisé un outil d’Intelligence artificielle via les technologies d'Audiomeans© pour accompagner la création de ce contenu écrit.