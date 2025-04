[BONUS] - Cote-B "Jacques Rançon, le dépeceur de la gare"

Christophe Hondelatte

Au milieu des années 90, Jacques Rançon a tué et violé Moktharia Chaïb, dix-neuf ans et Marie Hélène Gonzales, dix-neuf ans. Toutes les deux ont eu les parties génitales et les seins découpés. Jacques Rançon a même décapité et tranché les mains de Marie Hélène. Il a fallu dix-sept années d’enquête, avant de l’arrêter. Qui est Jacques Rançon ? Pourquoi ces mutilations ?