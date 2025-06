Pour offrir aux auditeurs le regard le plus complet possible sur l’affaire Daval, Christophe Hondelatte retrace l’enquête depuis le jour de la disparition tragique de la "joggeuse" Alexia Daval en octobre 2017, et donne la parole à ses principaux acteurs : l’avocat général du procès Emmanuel Dupic, les parents de la victime, et Martine Henry, la mère de Jonathann Daval. Exceptionnellement, tous ont accepté de remonter le fil de leurs souvenirs pour livrer leur éclairage sur ce drame très médiatisé, et compléter ainsi le récit fait par Christophe Hondelatte. Le matin du 28 octobre 2017, Jonathann Daval débarque chez les parents d’Alexia, sa femme, persuadé qu’il est arrivé quelque chose de grave à la jeune femme. La famille alerte les gendarmes, et deux jours plus tard, le corps partiellement calciné d’Alexia est retrouvé à la lisière du bois d’Esmoulins. Pendant des mois, Jonathann Daval va jouer auprès de tous le veuf éploré, et devenir le visage de cette tragédie dans les médias. Jusqu'au jour où il craque. Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Alexia.