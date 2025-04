[BONUS] - Jean-Paul Quaire, éventré pour mieux couler

J’ai offert la mort à mon fils - Le récit (1/2)

Christophe Hondelatte

Anne raconte comment il y a plus de 30 ans , elle a donné la mort à son fils Frédéric, né polyhandicapé et réduit à un état végétatif. 3 ans avant, Anne avait accouché dans d'horribles souffrances, par césarienne. On avait dit à son mari que le bébé ayant des problèmes "respiratoires", on le transférait en soins intensifs à l'hôpital…