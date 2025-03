Société Ton Bac de Français avec Anissa Anissa Haddadi

Les révisions du Bac de français en 12 épisodes !Anissa Haddadi, vous plonge dans les grandes œuvres littéraires au programme du Bac. Un ton pétillant, décontracté, enjoué mais un contenu sérieux et exigeant !Un podcast qui donne aux candidat(e)s du Bac de français, toutes les clés pour s’y préparer. Un format stimulant, pour réviser et permettre aux autres de se cultiver avec bonne humeur. Au programme : une coproduction Europe 1 et Hatier pour accompagner les lycéens dans la dernière ligne droite de leurs révisions.Découvrez 3 épisodes par semaine à compter du 22 mai 2024.Redécouvrez les grands auteurs et les œuvres littéraires qui ont marqué la langue française : de Manon Lescaut de l'Abbé Prévost à Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand en passant par Gargantua de Rabelais, La Peau de Chagrin d'Honoré de Balzac ou encore la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Des récits éducatifs et ludiques pour se préparer au mieux aux épreuves du Bac de français !