Les orques se font des massages aux algues

Tous les jours de la semaine, Marion Gagnot nous dévoile les infos insolites qu'elle a repéré dans l'actualité. Ce jeudi, elle revient sur l'incroyable méthode des orques pour se masser.



Marion Gagnot nous emmène à la rencontre d'une population d'orques particulièrement futée. Ces mammifères marins ont en effet développé un comportement étonnant : ils se fabriquent des outils à base d'algues pour se masser et prendre soin de leur peau. Une découverte fascinante qui montre à quel point ces animaux sont intelligents et sociables. Écoutez vite cette histoire incroyable qui vous surprendra et vous amusera.

Notre équipe a utilisé un outil d’Intelligence artificielle via les technologies d'Audiomeans© pour accompagner la création de ce contenu écrit.