Des mamies tricotent des climatiseurs

Dans une ville espagnole, un groupe de grand-mères tisse des couvertures en coton et en laine pour les suspendre entre les immeubles et rafraîchir l'air par évaporation. Une solution ancestrale et esthétique contre la chaleur.

