Pour le quinté du jour à Auteuil, Thierry Léger recommande de jouer les numéros 9-6-5-3-13-11-16-12

Les no 9 NONOLETA et 6 NECTARIS respectivement 5ème et 6ème pour leurs premières tentatives dans cette catégorie des Quintés le 15 Avril à Auteuil sur le parcours qui nous intéresse et à la faveur de quelques progrès attendus devraient cette fois lutter activement pour la victoire .