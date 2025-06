Sport Associé n°1, la naissance d’un grand club à Paris Europe 1 Studio

Jeunesse, gloire et mercato. Aujourd'hui, le PSG brille sur le terrain et dans le coeur des supporters. Mais ce Paris Saint-Germain-là, celui de Neymar, Mbappé et Verratti, a pourtant bien failli ne jamais voir le jour. Son éclosion il y a 50 ans tient même du miracle. Et le club ne doit sa survie qu'à la volonté d'acier d'hommes passionnés. Dans "Associé n° 1, la naissance d'un grand club à Paris", le nouveau podcast d'Europe 1 Studio, Julien Froment vous plonge dans l'histoire de cette équipe mythique.Chaque semaine, le journaliste vous propose de revivre cette aventure tumultueuse à partir des archives d'Europe 1 et des témoignages de joueurs, de supporters et de "mousquetaires" sans qui rien n'aurait été possible. Vous entendrez notamment le créateur de mode Daniel Hechter ou le footballeur Jean Djorkaeff et d'autres joueurs inconnus du grand public mais qui ont pourtant contribué à la création du club. Remontez le temps, aux origines du PSG.