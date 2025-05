Les pronostics Quinté du 09/05/2025 à Vincennes

Pour le quinté du jour à Vincennes, Thierry Léger recommande de jouer les numéros 16,10,13,9,8,4,7,2.

IQUEM D'AMER le numéro 16 le plus riche de ce Quinté mais aussi le plus titré fait preuve d'une louable régularité depuis plusieurs mois et doit pouvoir sans incident justifier sa position de favori d'autant plus qu'il évoluera ce soir sur un parcours sur lequel il n'a jamais déçu .

Pari gagnant : 509 MAITRE JACQUES