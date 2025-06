Politique Histoires de municipales

A l'occasion des élections municipales , qui ont lieu les 15 et 22 mars 2020, Europe 1 et ses reporters viennent à votre rencontre et celle de vos élus. Aux quatre coins du pays, nous racontons vos histoires des municipales, à travers des portraits et des reportages glanés dans certaines des 34.968 communes de France.Les élections municipales françaises ont lieu les 15 et 22 mars 2020. Les habitants des 34.968 communes sont invités à se rendre aux urnes pour renouveler leurs conseils municipaux. Jusqu’au jour de l’élection, Europe 1 et ses reporters, aux quatre coins du pays, iront à la rencontre de ces élus en qui vous avez confiance pour gérer votre quotidien.Et pour comprendre ce que vous attendez d’eux - et pour vous écoutez ! -, nous irons à votre rencontre : à Chanteloup-les-Vignes pour parler sécurité et la laïcité, à Mourenx pour donner la parole à la France périphérique, à Langouët pour évoquer les questions d’environnement et dans l’est pour s’intéresser à la ruralité. Chaque jour, retrouvez dans ce podcast une sélection des meilleurs sujets.