Les grands moments de sport sur Europe 1

De Zidane à Platini en passant par Noah ou Prost, revivez les grands moments de sport sur Europe1 avec Jean-Luc Lemoine, Anissa Haddadi et Julien Pichené. Comme une visite guidée dans les couloirs du temps, "Au cœur des archives" vous propose de revivre les grands et petits moments d’antenne qui ont fait à la fois l’Histoire d’Europe 1 et votre Histoire. Tout l’été, retrouvez nos plus savoureux reportages sur l’été et les habitudes des Français en période estivale.