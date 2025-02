CÉSARS - Jean Poiret improvise un discours de remerciements

Culture Il n'y a pas qu'une vie dans la vie Isabelle Morizet

Dans "Il n'y a pas qu'une vie dans la vie", Isabelle Morizet met en lumière les mille facettes des personnalités du monde artistique. Pendant une heure, elle offre un espace privilégié à ses invités pour se dévoiler et partager leur parcours de vie exceptionnel. Parmi les gens qui se sont déjà confiés à Isabelle Morizet on compte notamment : Carla Bruni-Sarkozy, Fréderic Mitterrand, Guillaume de Tonquédec, Jacques Weber, Michel Fugain... Bien plus qu'une simple entrevue, c'est un véritable voyage au cœur des inspirations, des confidences et des révélations. Isabelle Morizet donne la parole aux artistes renommés et aux personnalités influentes qui ont marqué le monde artistique par leur créativité et leur engagement.À travers des entretiens exclusifs, Isabelle Morizet explore les chemins empruntés par les invités pour atteindre le succès dans leur carrière. Du monde de l'art et de la culture à l'influence qu'ils exercent, en passant par leurs métiers et leurs inspirations, chaque épisode révèle les transformations personnelles et les parcours atypiques qui ont façonné leur trajectoire.