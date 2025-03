Energie solaire : TotalEnergies abandonne un projet de centrale photovoltaïque en Guyane

Le projet de la centrale photovoltaïque Maya en Guyane a été abandonné par le groupe TotalEnergies. Il avait été initié en 2019 pour contribuer à l'autonomie en électricité de cette région d'outre-mer où le réseau est instable, mais a perdu le soutien des pouvoirs publics, selon le groupe énergétique.

TotalEnergies a annoncé samedi l'"abandon" du projet de centrale photovoltaïque Maya en Guyane, initié en 2019 pour contribuer à l'autonomie en électricité de ce territoire où le réseau est instable, mais qui a perdu le soutien des pouvoirs publics selon le groupe énergétique.

"TotalEnergies se voit contraint de prendre la décision d'abandonner le développement du projet de ferme solaire Maya", un de ses plus importants projets renouvelables en France qui portait sur un investissement de 200 millions d'euros, indique le groupe dans une brève déclaration écrite à l'AFP, confirmant des informations de France-Guyane.

Le projet aurait permis la création de 32 emplois

Le gouvernement a lancé vendredi la consultation sur son projet révisé de programmation pluriannuelle de l'énergie, document qui définit la politique énergétique en France jusqu'en 2035. Le document, rendu public mi-février, "indique l'absence de besoin de moyens additionnels de production de puissance pilotable autour de Cayenne", affirme la multinationale française.

Si l'énergie solaire est par nature intermittente, elle peut être rendue "pilotable", c'est-à-dire produite selon la demande, grâce à des batteries qui stockent l'électricité produite pendant le jour par les panneaux photovoltaïques.

La centrale projetée "garantissait 20 mégawatts de puissance disponible en continu d'énergie verte pour la population de Cayenne, qui subit régulièrement l'instabilité du réseau électrique", rappelle TotalEnergies.

Le projet, qui aurait permis la création de 32 emplois, prévoyait une centrale photovoltaïque de 120 mégawatts-crête (dans des conditions d'ensoleillement optimales) et une capacité de stockage de 240 MWh de batteries pour pouvoir couvrir l'alimentation électrique de Cayenne la nuit. Il aurait permis de réaliser "un tiers du chemin à parcourir pour atteindre l'autonomie électrique en Guyane", affirme TotalEnergies. "C'est une grande amertume, la Guyane n'a pas le luxe de se priver d'un tel porteur de projet", a déploré la mairie de Macouria, où devait s'implanter la centrale.

"L'abandon" est compréhensible "si le groupe ne se sent pas soutenu"

"On ne nous a pas donné de raison pour justifier l'arrêt du projet, mais on n'était pas non plus informé de l'évolution de la PPE", a déclaré à l'AFP Albéric Benth, le président du Syndicat mixte d'énergie de Guyane (Smeguy). Jean-Luc Le West, vice-président de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) notamment chargé du développement économique, trouve pour sa part "désespérant qu'une entreprise qui vient investir en Guyane ne trouve pas le soutien escompté".

Marie-Lucienne Rattier, conseillère territoriale chargée du numérique, a indiqué à l'AFP "comprend(re) l'abandon de TotalEnergies" si le groupe ne se sent pas soutenu. Cette élue porte un projet de centre de données et de village numérique sur une surface de 10.000 m2, chiffré à 480 millions d'euros, qui devait être voisin de Maya et bénéficier de l'énergie constante fournie par le parc photovoltaïque. L'abandon de Maya risque de porter un coup fatal à ce projet aussi.

La PPE, qui prévoit notamment des ajustements sur la production d'énergie solaire en France, donne la feuille de route énergétique de la France sur la période 2025-2035 afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Un décret doit être publié début avril, à l'issue de la consultation finale du public lancée vendredi pour recueillir d'ultimes remarques sur le texte, a indiqué le ministère de l'Energie à Bercy.