Face aux droits de douane imposés par Donald Trump, l'Europe, qu'on a longtemps crue capable de rendre coup sur coup, ferait machine arrière. Un accord commercial se dessine et ce serait en faveur du président américain avec une victoire sur K.O. pour le président américain.

L’Europe est en passe de perdre la guerre commerciale. Le 9 juillet, la pause de 90 jours décrétée par Donald Trump sur les droits de douane prendra fin. Les négociations s’accélèrent dans la dernière ligne droite et elles tournent à l’avantage des émissaires de Donald Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À tel point que l'Europe, qu’on a longtemps crue capable de rendre coup pour coup sur les droits de douane, est en train d’abdiquer sur à peu près tout, pour obtenir les surtaxes les moins élevées possibles. Un accord commercial se dessine et il ressemble à une défaite par KO des Vingt-Sept face à l’administration Trump.

Limiter la casse

Les négociateurs européens se heurtent à une administration Trump inflexible. Tétanisés par une hausse massive des droits de douane, ils n'auraient qu'un objectif, celui de limiter la casse, au point de signer un deal totalement déséquilibré.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ils prévoient le statu quo sur la taxe universelle de 10% et les droits de douane sectoriels, une baisse des taxes à hauteur de 80 milliards de dollars sur les produits américains, la suppression de certaines normes imposées aux géants de la tech et des importations massives de gaz américain.

"Donald Trump en sortira indéniablement vainqueur"

En échange, la Commission européenne espère un petit geste sur les exportations de voitures. La guerre commerciale est déjà perdue, selon l'économiste Christopher Dembik. "On a une administration américaine qui impose un état de fait des requêtes aux Européens et on voit que dans tous les cas, ils vont opérer. Donald Trump en sortira indéniablement vainqueur", affirme-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le commissaire européen à l'industrie Stéphane Séjourné tente de faire illusion en affirmant que l'Europe ne pliera pas et qu'une riposte est toujours envisagée. Mais face à Donald Trump, les Vingt-Sept ont déjà un genou à terre.