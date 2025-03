Bruxelles riposte aux taxes de Trump : la guerre commerciale s'intensifie

Article Suggestions

Après les surtaxes imposées par Washington sur l’acier et l’aluminium européens, Bruxelles contre-attaque. Dès le 1er avril, des produits iconiques comme le bourbon, les jeans et les Harley-Davidson seront surtaxés à leur tour. Face à cette escalade, Donald Trump menace déjà de frapper les vins et champagnes français.