Tom Cruise, Scarlett Johansson, Spike Lee ? Le Festival de Cannes dévoile sa sélection jeudi

Tom Cruise pour le dernier Mission : Impossible, Scarlett Johansson derrière la caméra, Denzel Washington dans un film de Spike Lee ? Les paris sont ouverts dans le monde du cinéma avant la présentation jeudi de la sélection officielle du 78e Festival de Cannes.

La sélection dévoilée jeudi à 11 heures

À un mois de l'ouverture du grand rendez-vous mondial du 7e art, sa présidente Iris Knobloch et son délégué général Thierry Frémaux doivent dévoiler jeudi à 11 heures, en conférence de presse, la liste des films sélectionnés.

Parmi les stars pressenties, l'inoxydable Tom Cruise, 62 ans, arrivé il y a trois ans en hélicoptère sur le tapis rouge pour Top Gun : Maverick, pourrait bien récidiver avec le dernier volet de Mission : Impossible. Le film, présenté comme l'ultime opus de la saga, sort dans les salles françaises le 21 mai, une date idéale pour un lancement à Cannes, hors compétition.

Côté auteurs, quatorze ans après The Tree of Life, qui avait remporté une Palme d'or, le réalisateur Terrence Malick, 81 ans, plus mystique que jamais, pourrait briguer un nouveau trophée avec un récit en préparation depuis des années, inspiré des récits bibliques.

Autres vétérans du Festival, Jim Jarmusch (Broken Flowers, Dead Man, Only Lovers Left Alive) pourrait faire son retour à 72 ans, avec un film réunissant Cate Blanchett et Adam Driver, ou Wes Anderson, 55 ans, qui a réuni dans son dernier film, une nouvelle fois, un quota inégalé de stars, de Benicio Del Toro à Tom Hanks ou Scarlett Johansson.

Passage à la réalisation

Cette dernière pourrait apporter un vent de fraîcheur en présentant à 40 ans son premier film de réalisatrice, Eleanor The Great. Elle n'est pas la seule actrice à tenter le passage à la réalisation : Kristen Stewart, 34 ans, vient également de tourner son premier long-métrage.

Le nouveau maître de l'horreur américain Ari Aster, 38 ans, auteur des glaçants Hérédité et Midsommar, pourrait lui aussi apporter du sang neuf à Cannes, où il n'a encore jamais sélectionné, avec un film réunissant Joaquin Phoenix et Emma Stone.

Trois réalisatrices françaises ont tourné avec des castings en or : Julia Ducournau (Palme d'or avec le très gore Titane) pour un nouveau film avec Golshifteh Farahani et Tahar Rahim, Rebecca Zlotowski (Les enfants des autres, Une fille facile) pour un drame avec Jodie Foster, et Alice Winocour pour un film sur la Fashion Week parisienne avec Angelina Jolie.

Le festival pourrait ne pas résister non plus à sélectionner la comédie Nouvelle Vague, présentée comme un making-of du classique A bout de souffle, "dans le style et l'esprit de Godard", et signé Richard Linklater ("Boyhood").

Juliette Binoche présidente

Comme chaque année, une vingtaine de films seront en compétition officielle, en lice pour succéder à Anora, la Palme d'or 2024.

La présidence du jury a été confiée à Juliette Binoche, l'une des stars françaises les plus connues à l'international et une personnalité engagée, pour une édition qui se déroulera, du 13 au 24 mai, dans un contexte tendu, entre inquiétudes des artistes sur la présidence Trump et guerres, en Ukraine comme au Proche-Orient. À l'écran, Kirill Serebrennikov, Andrey Zvyagintsev ou le jeune Kantemir Balagov pourraient incarner la voix d'un cinéma russe contraint à l'exil.

Le festival doit encore annoncer son film d'ouverture, ainsi que la composition du reste du jury. Les cérémonies d'ouverture et de clôture, retransmises sur France Télévisions et Brut, seront animées par l'acteur et humoriste français Laurent Lafitte.