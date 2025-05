Pascal Praud et vous - «La nudité, c'est terminé !» : Olivier Benkemoun évoque le tapis rouge du Festival de Cannes 2025

Le Festival des Cannes 2025 démarre ce mardi soir avec la cérémonie d'ouverture animée par Laurent Lafitte. Avant le coup d'envoi de la 78e édition, Olivier Benkemoun, chroniqueur cinéma, affirme dans "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures, que la nudité sur le tapis rouge est de l'histoire ancienne. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le tapis rouge est l'un des incontournables du Festival de Cannes. Alors que la 78e édition démarre ce mardi soir avec la cérémonie d'ouverture présidée par l'acteur Laurent Lafitte, Olivier Benkemoun, chroniqueur cinéma, évoque dans l'émission Pascal Praud et vous un changement des usages concernant les tenues vestimentaires lors de la traditionnelle montée des marches. "Les jeunes femmes deviennent de plus en plus nues (...) En conférence de presse, (les organisateurs) du Festival ont dit 'stop !' La nudité, c'est terminé !", affirme-t-il sur Europe 1, soulignant le besoin d'éviter "le buzz" qui peut se produire dans d'autres événements internationaux.