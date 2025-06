Le Prix Littéraire Europe 1 - GMF dévoile sa lauréate 2025

Pour la 6ème année consécutive, le Prix Littéraire Europe 1 – GMF récompense une œuvre célébrant la solidarité, le collectif et l'humain. Parmi les 5 ouvrages en compétition cette année, une histoire a tout particulièrement touché le jury. Voici laquelle.

L'an passé, le roman Blanches de Claire Vesin (La Manufacture de Livres) recevait le fameux Prix Littéraire Europe 1 - GMF. Inspiré du quotidien de soignante de l'autrice, le roman nous plongeait dans la réalité des urgences hospitalières. Cette année, le jury a récompensé une histoire inspirée d'un fait historique : l'une des premières grèves féminines françaises, au début du XXe siècle.

La petite histoire dans la grande

Novembre 1924, un vent de colère souffle dans le port de Douarnenez, en Bretagne. Trois mille ouvrières des conserveries de sardines refusent leurs conditions de travail misérables : cadences infernales, salaires de misère, travail des enfants... Écrasées par le poids des traditions religieuses et sociales, ces femmes osent malgré tout se révolter et décident de se mettre en grève. Dans cette lutte féminine qui s'étendra à toute la région, naîtra une passion entre deux de ces ouvrières, Louise et Rose, deux femmes aux parcours différents. Sophie Brocas, lauréate du Prix Europe 1 – GMF 2025 retrace dans Le lit Clos (éditions Mialet Barrault) le destin de ces deux héroïnes. Elle met en lumière le courage de ces femmes qui ont osé se révolter et s'aimer. Avec force et délicatesse, on plonge dans cette aventure humaine mêlant revendications salariales et sociales, amours secrets. Embarqués dans cette lutte ouvrière, on ne peut s'empêcher de se questionner : Que restera-t-il de ce moment extraordinaire quand le combat prendra fin ?

Un événement qui fera date dans la lutte sociale et féminine

Cent ans plus tard, la grève des Penn Sardin, comme étaient appelées les grévistes de 1924, est considérée comme l'un des événements les plus importants de l’histoire du travail des femmes en Europe. En couronnant Le Lit Clos de Sophie Brocas, les jurés du Prix Littéraire Europe 1 – GMF saluent une œuvre qui résonne particulièrement avec les valeurs fondamentales de solidarité et d'engagement chères à GMF. Le livre explore en effet « les thèmes de lutte sociale, d'émancipation féminine et d'amour interdit, tout en offrant une plongée fascinante dans la société des années 1920. C’est bien écrit, avec des personnages forts et des contextes sociaux riches » éclaire Nicolas Carreau, journaliste littéraire à Europe 1. Au-delà de ses qualités littéraires, le roman de Sophie Brocas porte un message fort et universel d'engagement pour le collectif, de courage, de résilience. Il souligne l'importance de prendre soin de ceux qui nous entourent. Des thèmes qui font écho à la philosophie et à l'esprit d'entraide que promeut GMF.