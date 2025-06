La réplique du navire «L'Hermione» de La Fayette se dégrade dans le port de Bayonne, une association cherche des fonds

"Il faut sauver l'Hermione". À la suite de la découverte de champignons sur sa coque, la réplique du bateau de La Fayette se dégrade dans le port de Bayonne. L'association qui exploite le navire se bat pour trouver cinq millions d'euros pour remettre la frégate en état.

90 personnalités, parmi lesquelles Stéphane Bern, les navigateurs Yves Parlier, François Gabart ou encore l'ancien ministre, Dominique Bussereau, signent un manifeste pour sauver "l'Hermione". Un vrai cri d'alarme pour mobiliser rapidement les mécènes susceptibles de financer la restauration de cette frégate de 1.200 tonnes.

La construction de la réplique du navire de La Fayette est un projet vieux d'une trentaine d'années qui a abouti après 17 ans d'un chantier hors norme. La mise à flot remonte à 2012, mais aujourd'hui, "l'Hermione" est très malade.

Un problème gérable... mais urgent

"On voit qu'au niveau des carvelles, donc des clous du bateau, ça a été attaqué par le champignon et puis ça s'effrite quoi", s'inquiète Sophie, charpentière de marine. Une pièce de bois parmi tant d'autres, rongée par des champignons qui attaquent la coque en cale sèche.

Conséquence : l'Hermione est coincée pour les réparations dans le port d'Anglet depuis bientôt quatre ans. "Le gros avantage des bateaux en voie, c'est qu'on peut remplacer les pièces. Donc c'est un drame, mais qu'on peut gérer. On essaie d'utiliser aussi des nouvelles techniques avec aussi des collages, chose qu'on avait pas fait pour la construction. Et avec tout ça, on va y arriver !", confie-t-elle, optimiste.

5 millions d'euros à trouver pour sauver le navire

D'où l'urgence de trouver des financements pour sauver la frégate, rappelle Émilie Beau, directrice générale de l'association Hermione Lafayette. "L'opération de restauration de la coque, c'est 10 millions d'euros. On en a réuni 5 millions. Aujourd'hui, on a besoin du grand public et des entreprises. On a la possibilité d'offrir du mécénat défiscalisé. On a besoin de réunir 5 millions d'euros Si on a déjà un million et demi de façon urgente la dès cet été, on pourra au moins ne pas abandonner le projet et continuer. Mais c'est vrai que l'élan de mobilisation doit être très rapide", explique-t-elle.

Avec l'appui des bénévoles et des amoureux de l'Hermione, le chantier est d'ailleurs ouvert au public, l'objectif de l'association est de voir le navire reprendre la mer début 2027.