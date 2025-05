Festival de Cannes : Jennifer Lawrence fait l'éloge de la maternité

Article Suggestions

Présente au festival de Cannes pour la présentation du film "Die, My Love", en lice pour la palme d'or, Jennifer Lawrence a déclaré ce dimanche 18 mai : "Pour devenir acteur ou actrice, je vous conseille de faire des enfants". Dans le film, la star américaine joue une femme qui devient mère et sombre dans la dépression et la folie, sous les yeux d'un conjoint impuissant.