«C'est extraordinaire» : Alain Souchon et ses deux fils prolongent jusqu'à fin juin leur tournée

En tournée avec ses fils Pierre et Charles, Alain Souchon savoure le succès d’un spectacle familial. Face à des salles combles, l’émotion est au rendez-vous. Pour prolonger le plaisir, une nouvelle date est annoncée en juin au Dôme de Paris.









Les concerts sont un peu des albums de photos de famille chez les Souchon. Le célèbre chanteur est actuellement en tournée dans toute la France avec ses deux fils Charles alias Ours et Pierre Souchon. Des spectateurs comblés grâce au répertoire d'Alain touchant un large public grâce à ses mots.

De nouvelles dates en juin pour le plus grand plaisir du public

Le succès est au rendez-vous, et Alain Souchon ne boude pas son plaisir. "Les salles sont pleines, donc c'est extraordinaire. Le fait d'être tous les trois et de chanter ensemble, c'est très agréable, et très différent de ce qu'on fait d'habitude", s'est ému le chanteur.

La fin de la tournée est programmée pour l'été et Pierre Souchon y pense déjà. "On va être déprimé après la fin de la tournée. Il nous faudra rebondir sur d'autres projets pour pas être trop mélancoliques, car c'est une aventure qui est très joyeuse", ont-ils témoigné.

"Après cette tournée, je serai trop vieux. On pourra me mettre dans un fauteuil et mes enfants me porteront sur la scène pour me montrer", rétorque son père.

Une nouvelle date en juin au Dôme de Paris vient d'être annoncée. Le public n'en finit pas de demander des rappels à la famille Souchon.