Budget culture : le secteur du spectacle vivant demande un rendez-vous à Rachida Dati

Dans une "lettre ouverte", une quinzaine d'organisations du spectacle vivant réclament un rendez-vous avec la ministre de la Culture, en marge de la commission mixte paritaire sur le budget 2025 qui doit se tenir ce jeudi. Elles lui reprochent de n'avoir pas tenues ses promesses en soutenant la baisse des crédits sur la mission de la Culture.

Une quinzaine d'organisations du spectacle vivant, "en colère", demandent à la ministre de la Culture, Rachida Dati, un "rendez-vous" afin qu'elle "rétablisse" des crédits, supprimés lors de la discussion budgétaire, vers la création et l'audiovisuel public.

"Une baisse de crédits de 210 millions d'euros" pour 2025

Dans une "lettre ouverte" commune, transmise à la presse, elles réclament ce rendez-vous avant la tenue jeudi de la commission mixte paritaire sur le projet de budget 2025, une instance qui comprend sept sénateurs et sept députés chargés d'aboutir à un texte de compromis. Parmi elles, la CGT Spectacle, le Syndeac (employeurs des entreprises artistiques et culturelles, premier du secteur public), le Syndicat des musiques actuelles (SMA) ou encore le Syndicat national des arts vivants (Synavi).

"Où est la ministre pugnace qui se vantait encore la semaine dernière, d'être capable d'aller défendre ses budgets face à Bercy ou à Matignon ?", interrogent-elles. Les organisations reprochent à la ministre d'avoir soutenu, lors de l'examen du projet de loi de finances au Sénat, le 17 janvier, "un amendement gouvernemental" qui "présente une baisse de crédits de 130 millions d'euros sur la mission Culture, dont près de 42 millions en moins pour la 'Création' et 30 millions affectant la mission 'Transmission des savoirs et démocratisation de la culture'."

Elles regrettent que cela s'ajoute à un amendement concernant l'audiovisuel public qui prévoit un effort d'économies de 80 millions d'euros (montant voté par les sénateurs). "Le ministère de la Culture accuserait donc une baisse de crédits de 210 millions d'euros pour 2025 si le budget était ainsi voté", s'inquiètent les syndicats.

Les crédits doivent être "intégralement rétablis"

Ils demandent ainsi "que les crédits +Création+ et +Transmission des savoirs et démocratisation de la culture+ soient intégralement rétablis" et que les nouvelles économies demandées à l'audiovisuel public "soient supprimées". Rachida Dati avait annoncé, le 17 janvier, un "fonds exceptionnel" (40 millions d'euros, selon le vote des sénateurs) "au profit des situations les plus critiques pour la création artistique dans les territoires", notamment dans le spectacle vivant.

La version du projet de budget adoptée la semaine dernière par le Sénat doit être adoucie pour devenir "le budget de compromis" souhaité par le gouvernement, a affirmé dimanche la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, alors que le gouvernement est toujours à la merci d'une censure.