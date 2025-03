Rassemblement féministe à Paris avant le procès Depardieu

Au premier jour du procès de Gérard Depardieu, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce lundi devant le tribunal de Paris. L'acteur de 76 ans est jugé pour agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film "Les Volets verts" de Jean Becker, en 2021.

"Violences sexistes, justice complice", "les victimes on vous croit, les violeurs on vous voit", "Vous en touchez une ? On répond toutes!", ont scandé les manifestants, en grande majorité des femmes, un peu avant le début de l'audience, qui a débuté à 13H45.

La nécessité de "mettre en place plus de plans de détection et d'identification des risques"

"On est là en soutien aux deux personnes qui ont dénoncé et osé porter plainte contre Gérard Depardieu, c'est très important de montrer que personne n'est intouchable", a dit à l'AFP Louise-Anne Baudrier de la Fondation des Femmes.

"Il est nécessaire que toutes les entreprises, dont les industries du cinéma, les réalisateurs, les productions, puissent mettre en place plus de plans de détection et d'identification des risques", a-t-elle ajouté. "Il est très important qu'il y ait aussi une garantie pour les personnes lorsqu'elles osent porter plainte, qu'elles puissent garder leur travail."

Dans le procès qui se tient à Paris et qui est prévu pour durer jusqu'à mardi, deux femmes, Amélie et Sarah (prénom modifié), accusent l'acteur de 76 ans d'agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes lors du tournage du film "Les Volets verts" de Jean Becker. L'avocat de Gérard Depardieu a dénoncé des "accusations mensongères".

"Il faut que le gouvernement se rende compte qu'il y a une vraie prise de conscience sociétale"

Grande figure du cinéma français connue dans le monde entier, fort de plus de 200 films, Gérard Depardieu a été accusé ces six dernières années de violences sexuelles par plusieurs femmes. Des plaintes pour agressions sexuelles visant l'acteur ont été classées pour prescription. Le parquet de Paris a requis en revanche son renvoi devant la cour criminelle pour qu'il soit jugé pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.

"Certaines victimes de Gérard Depardieu ne sont pas connues, ne sont pas interrogées et préfèrent parfois rester dans l'ombre", souligne Florent Pommier, vice-président de #Meetoomedia, présent au rassemblement. "Ces personnes, elles souffrent, avec des conséquences sur leur vie sociale, économique, financière, psychologique".

Pour Louise-Anne Baudrier, "il faut que le gouvernement se rende compte qu'il y a une vraie prise de conscience sociétale, notamment depuis les procès des viols de Mazan et le courage de Gisèle Pelicot, et que maintenant c'est à eux d'agir". "Il est plus que temps que le gouvernement mette les moyens et le budget nécessaires", ajoute-t-elle.