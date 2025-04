Prisons : à quoi vont ressembler les établissements pénitentiaires «modulaires» de Gérald Darmanin ?

Face à la surpopulation carcérale, Gérald Darmanin mise sur des prisons préfabriquées, plus rapides et moins coûteuses à construire. Le ministre de la Justice prévoit 25 nouveaux établissements modulables destinés aux détenus en fin de peine ou condamnés à de courtes durées. Un projet aux ambitions économiques fortes, dont les premières concrétisations sont attendues dès 2026.

Des prisons plus rapides et plus faciles à construire. C'est la solution face à la surpopulation carcérale de Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice veut construire des cellules dans des structures préfabriquées. Deux appels d'offre seront lancés pour incarcérer des détenus en semi-liberté ou pour de courtes peines dans des infrastructures totalement modulables.

"Il est difficile de distinguer une construction en préfabriqué à une construction traditionnelle"

L'objectif du Garde des Sceaux est de construire plus vite et moins cher. Deux appels d'offres vont être lancés dans les prochains mois pour bâtir 25 prisons en préfabriqué.

D'ici à un an et demi, 3.000 détenus en fin de peine ou condamnés pour de courtes durées pourraient y être incarcérés. Hervé Sego, secrétaire général adjoint de FO Justice, a visité un établissement similaire en Allemagne lors d'un déplacement de Gérald Darmanin.

"Un module sol en béton armé représente 30 tonnes, donc c'est vous dire la solidité de l'objet, on est très loin d'un container. Ça équivaut à l'équivalent d'une grande cellule qu'on peut avoir chez nous. Une fois les finitions terminées, il est difficile de distinguer une construction en préfabriqué à une construction traditionnelle", assure-t-il.

Des prisons en préfabriqué avec une durée de vie estimée entre 50 et 60 ans selon le ministre de la Justice qui présente aussi et surtout un avantage financier. Chaque place coûtera 200.000 euros au contribuable contre près de 400.000 aujourd'hui. Une première structure doit voir le jour à trois dans l'aube à l'automne 2026.