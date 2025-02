L'animateur Christophe Dechavanne jugé pour conduite sous l'emprise de stupéfiants

L'animateur Christophe Dechavanne doit être jugé jeudi devant le tribunal correctionnel de Moulins pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive, un délit pour lequel il risque jusqu'à quatre ans de prison.

Selon le tribunal, l'animateur âgé de 67 ans est poursuivi pour "conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive commis le 17 août 2024 à Toulon-sur-Allier". Joint par l'AFP, son avocat Me Dylan Slama n'a pas souhaité faire de commentaires, ni précisé si son client serait présent à l'audience jeudi après-midi.

Testé positif à la cocaïne

Le quotidien régional La Montagne rapporte que le 17 août 2024, l'animateur avait été testé positif à la cocaïne, après un excès de vitesse sur la RN7, lors de contrôles de gendarmerie.

Le célèbre présentateur de "Ciel mon mardi!" et plus récemment de "Quelle époque!" avec Léa Salamé a déjà par le passé été condamné pour de tels faits, et risque quatre ans de prison et 9.000 euros d'amende, la peine encourue étant doublée en cas de récidive, a précisé une source judiciaire.

L'affaire a déclenché une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux, certains faisant le lien avec Pierre Palmade et sa condamnation à deux ans de prison ferme après un dramatique accident de la route. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Christophe Dechavanne avait nié toute dépendance, disant connaître l'origine des rumeurs et avoir tenté d'y mettre fin.