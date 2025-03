Au procès Depardieu, Fanny Ardant assure ne «jamais avoir assisté à un geste» de l'acteur qu'elle aurait trouvé «choquant»

Citée comme témoin par la défense de Gérard Depardieu, dans son procès pour agressions sexuelles, l'actrice Fanny Ardant a assuré ne "jamais avoir assisté à un geste" de l'acteur qu'elle aurait trouvé "choquant". "Je sais qu'on peut dire non à Gérard", a ajouté l'actrice.

"Moi, Fanny Ardant, je n'ai jamais assisté à un geste que j'aurais trouvé choquant" de Gérard Depardieu, a déclaré l'actrice mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris, où elle était citée comme témoin par la défense de l'acteur. "Je suis une femme moi-même, j'ai connu des choses comme ça, j'ai balancé des claques, des insultes. Je sais qu'on peut dire non à Gérard", a ajouté l'actrice, qui a embrassé son "ami de toujours" en quittant la salle d'audience où l'acteur de 76 ans est jugé pour des agressions sexuelles présumées sur deux femmes pendant le tournage du film Les Volets verts en 2021.

Un long message d'amitié

Comme un monologue au théâtre, Fanny Ardant dans sa robe noire au col blanc, a déclamé un long message d'amitié au prévenu. "Je suis ici comme amie de Gérard, je le connais depuis tout le temps donc je peux parler pour lui devant cette cour", a lancé l'actrice au tribunal.

Appelée comme témoin par la défense de Gérard Depardieu, elle a assuré ne "jamais avoir assisté à un geste" de l'acteur qu'elle aurait trouvé "choquant". "Ce que je veux dire c'est que le monde a changé, la société a changé, les repères ne sont plus les mêmes, il y a des choses qu'on tolérait et qui ne sont plus tolérables", a fait valoir Fanny Ardant.

L'actrice de 76 ans a notamment tourné avec Gérard Depardieu, 76 ans lui aussi, La Femme d'à côté, réalisé en 1981 par François Truffaut. Dans l'après-midi, une dizaine de témoins devaient être appelés à la barre.