Air Algérie bloque les expulsions d'Algériens sur le tarmac des aéroports français

Depuis plusieurs jours, la compagnie Air Algérie refuse que des ressortissants algériens expulsés embarquent dans l’avion, malgré des papiers d'identité en règle. Selon la compagnie, Alger demande désormais un laissez-passer consulaire, de quoi raviver les tensions entre les deux pays. Explications.

Nouvelle poussée de fièvre entre la France et l’Algérie. La compagnie aérienne Air Algérie exige désormais des laissez-passer consulaires, en plus des papiers d’identité des ressortissants algériens. Et cela, en toute contradiction avec les accords franco-algériens. Face à plusieurs refus d’embarquer, la place Beauvau hausse le ton.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Le président algérien dénonce un «climat délétère» avec Paris et pose des conditions pour un dialogue

Vigilance renforcée

Depuis plusieurs jours, la compagnie Air Algérie refuse que des ressortissants algériens expulsés embarquent dans l’avion. Alors même qu’ils ont des papiers d’identité en règle. Motif : selon la compagnie, Alger exige désormais aussi un laissez-passer consulaire.

Une formalité que Paris considère comme superflue et contraire aux accords franco-algériens puisque ces expulsés sont en possession d’un passeport en cours de validité. Face à cette exigence, le ministère de l'Intérieur demande aux responsables des aéroports français de renforcer leur vigilance. Bras de fer en vue au comptoir d’enregistrement…

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Désormais, les policiers français doivent demander au chef d’escale d’Air Algérie un document écrit stipulant le refus d’embarquer. Et s’il s’y oppose, l’identité du chef d’escale doit alors être systématiquement relevée. Selon la direction générale de la police nationale, la mesure doit s’appliquer dès à présent.