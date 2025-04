«On exclut des millions de gens» : à Lyon, les motards manifestent contre le maintien des ZFE

Le gouvernement s’apprête à déposer un amendement pour maintenir, a minima, dans les agglomérations de Paris et Lyon, les zones à faibles émissions. Mais sur le terrain, la colère monte : à Lyon, motards et automobilistes dénoncent une mesure injuste, jugée socialement excluante malgré son objectif de santé publique.

Alors que la droite et le RN à l'Assemblée nationale comptent supprimer les zones à faibles émissions (ZFE), via le projet de loi de simplification, le gouvernement a indiqué à l'AFP qu'il allait proposer de conserver une obligation a minima pour les agglomérations parisienne et lyonnaise.

Parce que c'est un "dispositif qui a fait ses preuves", dans la lutte contre la pollution de l'air, selon le cabinet de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, le gouvernement va déposer un amendement pour rétablir dans le texte une version modifiée de ces fameuses ZFE.

Initiées en 2019 et étendues en 2021, les ZFE affichent l'objectif d'améliorer la qualité de l'air et de limiter les émissions de particules fines, responsables de maladies respiratoires et de 40.000 décès par an selon Santé Publique France, en excluant certains véhicules en fonction des vignettes Crit'Air.

Actuellement, elles limitent la circulation des véhicules Crit'Air 3, des voitures diesel immatriculées avant 2011 et voitures à essence immatriculées avant 2006.

"On exclut des millions de gens des grandes agglomérations"

À Lyon, quelques 200 motards manifestent dimanche matin contre le maintien des ZFE, qui accentuent, selon eux, les inégalités sociales et pénalisent les ménages les plus modestes, explique Christophe, coordinateur de la Fédération française des motards en colère du Rhône. "Quelqu'un qui a les moyens pourra facilement changer de véhicule mais quelqu'un qui a un véhicule plus ancien et qui n'a pas la possibilité d'en changer, sera forcément dans l'illégalité. On exclut donc des millions de gens des grandes agglomérations", affirme-t-il.

Les citoyens triés, dénonce la Fédération française des motards en colère du Rhône

S'ils ne sont pas opposés à des mesures contre la pollution, ils dénoncent un manque d'accompagnement et d'aides financières suffisantes pour acheter un véhicule plus propre, poursuit Paul, coordinateur adjoint de la Fédération française des motards en colère du Rhône. "On veut bien lutter pour l'amélioration de la qualité de l'air, ce n'est pas le sujet. Mais pas en triant les citoyens. Le leasing social qui avait été lancé début 2024 a connu un énorme succès. Pourquoi ça s'est arrêté au bout d'un mois et demi ?", s'interroge-t-il.

Selon les motards, il faudrait aussi promouvoir les deux roues motorisées de petites cylindrées, jugées moins polluants et bien plus abordables qu'une voiture.