Cyclone Garance : La Réunion va passer en alerte rouge, des rafales à plus de 150 km/h attendues

L'île de la Réunion sera placée en alerte cyclonique rouge jeudi à partir de 19 heures, à l'arrivée prévue du cyclone Garance qualifié de "dangereux" par Météo France, a annoncé la préfecture.

S'il maintient sa trajectoire actuelle, le cyclone Garance devrait passer "à moins de 50 km" des terres, "au cours de la soirée de jeudi à vendredi, voire en début de matinée de vendredi, à minima au stade de cyclone tropical", a indiqué la préfecture dans un communiqué publié jeudi tôt dans la matinée.

Confinement de la population dès ce jeudi soir

Une dégradation notable des conditions météorologiques en termes de fortes pluies, rafales de vent et état de la mer est attendue "sur tout ou partie de l'île dès la nuit prochaine (nuit de jeudi - ndlr)" précise la préfecture. Jeudi matin, malgré un ciel globalement couvert, il n'y avait pas encore de pluies significatives sur l'île. À 7 heures locales (4 heures à Paris), "Garance" se trouvait à 310 km des terres réunionnaises. Le cyclone se déplaçait à 11 km/h le long d'une trajectoire à l'est le rapprochant de l'île.

Troisième niveau du dispositif d'alerte cyclonique qui en comporte quatre, l'alerte rouge ordonne le confinement de la population à l'exception des forces de l'ordre et des services de secours. Météo France n'exclut pas "un impact direct sur La Réunion".

Des rafales à plus de 150 km/h attendues

Au passage de Garance, plus près de l'île, des rafales de vent pourraient souffler "à plus de 150 km/h" et "la houle dépasser les 8 mètres de haut" préviennent les météorologues. La dernière alerte cyclonique à La Réunion remonte à janvier 2024.

L'île avait été placée en alerte violette, dernier niveau du dispositif d'alerte cyclonique, interdisant tout déplacement y compris pour les forces de l'ordre et les services de secours. Le cyclone intense Belal avait frôlé les terres le 15 janvier 2024 provoquant la mort de quatre personnes. Les dégâts matériels avaient été estimés à 100 millions d'euros par France assureurs.