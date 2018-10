On a essayé... un atelier gratuit de découverte du code informatique

"Le code ? De la route ? Non, le code informatique". Cette phrase entendue à maintes reprises montre que pour beaucoup, le code informatique et la programmation sont encore des domaines flous, dont l'utilité est mal comprise. Pourtant, chacun l'utilise au quotidien sans le savoir. Que l'on utilise un interphone, un smartphone, un ordinateur, un robot ou même l'écran tactile de sa voiture, le code informatique entre dans l'équation. Pour faire connaître ces usages et permettre au plus grand nombre de le comprendre, des ateliers sont organisés dans tous les Apple Stores de France et d'Europe dans le cadre de la Semaine européenne du code informatique jusqu'au 21 octobre prochain. Europe 1 a participé à l'un de ces ateliers.

Une découverte concrète

En ce vendredi matin, nous sommes trois autour de la table qui accueille l'atelier "découvrir la programmation" : une collégienne qui a déjà essayé la programmation à l'école, un "geek" un peu plus âgé et votre serviteur. Mais aucune compétence spécifique ou connaissance du code n'est requise. Avant de rentrer dans la programmation en tant que telle, la responsable de l'atelier nous invite à décrire le plus précisément un objet simple pour permettre, ensuite, à une autre personne de le dessiner. L'exercice peut sembler simple, mais personne ne réussira à dessiner correctement l'objet décrit par les autres. Le micro souhaité se transformera en interphone, tandis que le banc aura un design approximatif. Avec cette première étape, l'objectif est de comprendre le fonctionnement de la programmation et du code informatique : tout doit être écrit précisément, sous peine d'être confronté à des bugs ou même à une erreur. Nos dessins erronés sont en quelque sorte des bugs.

Une fois cette entrée en matière passée, la responsable de l'atelier nous invite à connecter un robot Sphero à l'iPad que nous utilisons. En forme de boule, ce robot, utilisé notamment dans les écoles, se commande ensuite grâce à une suite de code simplifiée issue du langage Swift (inventé par Apple) et créé sur la tablette. Dans l'application Sphero Edu, chacun découvre le système de commande. Des "morceaux" de code, regroupés sous forme d'actions, sont présents en bas de l'écran. Certains permettent de faire avancer le robot, de tourner, de reculer, ou encore de faire clignoter la petite LED qu'il contient. Pour créer une séquence d'actions, l'utilisateur doit faire glisser les commandes les unes sous les autres : avancer, puis tourner par exemple.

Un usage ludique

Une fois la suite de commande réalisée, chaque utilisateur peut tester son programme et voir le robot réaliser ses actions. Il est nécessaire de passer quelques minutes à essayer et recommencer pour bien comprendre son fonctionnement. Autour de la table, chaque inscrit a dû s'y reprendre plusieurs fois avant d'obtenir le résultat souhaité. Dans mon cas, le temps de déplacement vers l'avant entré, cinq secondes, était bien trop important pour l'espace à parcourir. A la fin de cette première session de programmation, chacun présente le résultat de son programme aux autres. Nos programmes sont globalement réussis.

Outre la programmation du Sphero, cette session de découverte est également l'occasion de découvrir l'application Swift Playgrounds. Présentée sous forme de chapitre pour apprendre la logique du code informatique pas à pas, elle partage l'écran entre un monde coloré dans lequel l'utilisateur doit faire avancer un petit personnage en forme de patate, octet, et la liste des commandes que doit effectuer le personnage pour aller attraper une récompense de l'autre côté du décor. Pour le faire avancer, l'utilisateur doit entrer le bon nombre de commandes : avancer, tourner à gauche ou à droite, sauter pour attraper sa récompense... Au départ très simple, le nombre de commande à ajouter pour attraper la récompense devient de plus en plus grand, tout comme les possibilités de mouvements d'octet. Le tout étant suffisamment bien expliqué pour qu'un enfant de sept ans puisse s’initier de lui-même.

Ateliers de découverte de la programmation, gratuits, jusqu'au 21 octobre dans toute la France