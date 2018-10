Huawei annonce le Mate 20 Pro, concurrent de l'iPhone XS Max

Huawei persiste et signe. Après le P20 Pro au printemps, le constructeur chinois réaffirme de nouveau sa volonté d’aller grappiller des parts de marché à Apple et Samsung sur le marché du haut de gamme. Avec le Mate 20 Pro, le nouveau smartphone qu’il a présenté à Londres mardi, il mise une nouvelle fois sur la photo pour se distinguer de la concurrence. Le Mate 20 Pro embarquera trois capteurs sur la face à arrière, dont un capteur principal de 40MPixels. Europe 1 l'a essayé.

Un design inspiré

Contrairement au P20 Pro qui pouvait sembler un peu massif avec ses tranches bien marquées, le Mate 20 Pro tient très bien dans la main. Malgré son très grand écran de 6,39 pouces d’une définition de 3.120 x 1.440 pixels, les bords légèrement incurvés sur les côtés s’adaptent mieux à la paume. Revers de la médaille, le design du Mate 20 Pro rappelle très fortement celui de l’un de ses concurrents : le Galaxy S9. Alors que le P20 Pro se démarquait, on pourrait désormais confondre le Galaxy S9 et le Mate 20 Pro.

A l’arrière, Huawei a intégré ses trois capteurs photo et le double flash LED dans un seul et unique module placé au centre et qui dépasse légèrement du reste de l’appareil. Le capteur d’empreintes digitales, habituellement intégré sur un bouton d’accueil sur la face avant ou à l’arrière est absent. Et pour cause : il est désormais placé directement sous l’écran tactile. Autrement dit, il est possible de poser son doigt sur le partie basse de l’écran pour déverrouiller son smartphone, une première chez un constructeur grand public. L’initialisation du système est cependant un peu plus longue que sur les capteurs normaux, d’après les premiers tests d’Europe 1.

Un écran géant, une énorme batterie

A l’avant, l’écran AMOLED de 6,3 pouces recouvre la quasi-totalité de la face avant. Seule une encoche vient légèrement manger le haut de la dalle. Cette dernière renferme un système de déverrouillage par reconnaissance faciale qui n’est pas sans rappeler le système Face ID de l’iPhone XS et de l’iPhone XR. Sur le Mate 20, déclinaison légèrement moins cher, l’encoche est réduite à la simple caméra avant, le système de reconnaissance faciale n’étant pas proposé.

A l’intérieur, Huawei a opté pour un processeur Kirin 980 maison. D’après les chiffres communiqués par Huawei, il offrirait un gain de performance de l’intelligence artificielle de plus de 130% et une gestion de la batterie 88% plus efficace par rapport au Mate 10. La batterie, elle, devrait largement permettre de tenir une journée à l’écart de son chargeur. Elle offre une capacité de 4.200mAh. Huawei a d’ailleurs ajouté une fonctionnalité amusante. En collant son Mate 20 Pro à un appareil compatible avec la recharge sans fil, il peut le recharger en puisant dans sa propre batterie. Cette dernière peut ensuite se recharger de 70% en 30 minutes.

Tout pour la photo

C’est cependant sur la photo que Huawei mise le plus. Comme sur le P20 Pro, il a choisi d’intégrer trois capteurs photos. On retrouve donc les mêmes capteurs de 40MPixels, 20MPixels et 8MPixels. Le premier est utilisé comme capteur principal, le second comme capteur grand-angle et le troisième comme capteur Telephoto qui permet de zoomer dans l’image. Le tout est épaulé par un flash à double LED.

Côté logiciel, le système d’intelligence artificielle capable de reconnaître le type de sujet pris en photo a été amélioré. D’après les premiers tests réalisés par Europe 1, le résultat est convaincant, même si les couleurs sont quelque peu déformées pour obtenir une image plus "belle". Pour y arriver, le logiciel décompose l’image en dix, puis mélange les clichés pour obtenir le résultat souhaité.

Le Mate 20 Pro sera disponible à partir de 999 euros avec 128Go de stockage.