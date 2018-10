Google Duplex : la fonction d'appel automatique de Google Assistant lancée aux Etats-Unis

C'était l'annonce la plus impressionnante de la conférence des développeurs de Google en mai dernier. L'assistant intelligent de Google, Google Assistant, passait un appel à un restaurant pour le réserver en mimant certains tics humains comme les "hums" qui peuvent ponctuer une conversation. Baptisée "Duplex", cette fonctionnalité va être lancée dans certaines villes américaines sur les smartphones de Google, les Pixel.

Lancement à New York, San Francisco... Google Duplex sera lancé à New York, Atlanta, Phoenix et San Francisco d'ici la fin de l'année comme une nouvelle fonction de Google Assistant. Dans un premier temps, il pourra être utilisé uniquement pour faire des réservations dans un restaurant. D'après une démonstration à laquelle ont pu assister certains médias américains dont Wired, le système fonctionne correctement et maîtrise les bases d'une conversation. Il termine par exemple son appel par un "Ok, parfait, merci !". Avant chaque début de conversation avec un interlocuteur, le système d'intelligence artificielle indiquera qu'il n'est pas un humain, mais se comportera ensuite comme tel avec certaines expressions : "ums", "ahs" et "umm-hmms" par exemple.

Des restaurants uniquement. Dans un premier temps, le système ne passera des appels que dans les restaurants et s'il n'a pas d'autre moyen de les réserver que d'appeler. Pour un restaurant qui permet la réservation en ligne, il préférera passer par Internet. A terme, d'autres usages pourraient être proposés. Lors de sa conférence des développeurs en mai, Google avait par exemple diffusé une démonstration pour un salon de coiffure. Pour l'heure, seuls les smartphones Pixel de Google sont compatibles. Mais la firme n'exclut pas d'étendre son service à l'avenir.