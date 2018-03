Avec son P20 Pro, Huawei mise sur un triple capteur photo

La photo, la photo et rien que la photo. Huawei ne laisse guère de doute sur son argument pour concurrencer les iPhone X et Galaxy S9 avec ses deux nouveaux smartphones haut de gamme : les P20 et P20 Pro. Le constructeur chinois, qui présentait ces nouveautés mardi à Paris, espère grâce à eux continuer à croître après de très bons résultats en 2017. Sur les douze mois de l'année, il a en effet écoulé 153 millions de téléphones et se classe troisième vendeur de smartphones dans le monde, derrière Samsung et Apple.

Un triple capteur-photo

Pour se démarquer face à une concurrence aux produits déjà très convaincants, Huawei a intégré sur son modèle très haut de gamme, le P20 Pro, un triple capteur photo développé en partenariat avec le spécialiste de la photo Leica. Parmi eux, deux capteurs RGB de 40 et 20MPixels ouvrant à f/1.6 sont chargés de capturer les couleurs, tandis que le troisième, noir et blanc, fait office de TelePhoto avec une définition de 8MPixels. L'ensemble permet à Huawei de proposer un zoom hybride 5MPixels. D'après les tests qu'a pu réaliser Europe 1, les photos sont effectivement de très bonne facture, notamment lorsqu'il est nécessaire de zoomer dans l'image. Comme sur le Mate 10, présenté à l'automne dernier, un système d'intelligence artificielle permet de repérer les éléments présents sur l'image et d'ajuster la mise au point et les couleurs en conséquence.

Huawei mise également sur un double flash-LED qui permettra d'ajuster la balance des blancs, parfois problématique sur les smartphones. Un système de stabilisation de l'image accéléré permet, de nuit, de faire la mise au point en 8 secondes. Comme sur le Galaxy S9 de Samsung, le P20 Pro propose également un super-ralenti à 960 images par secondes. Le constructeur a également fait un effort à l'avant avec une caméra de 24MPixels. Enfin, un système de recherche similaire à ce que propose Apple sur l'iPhone a été intégré dans l'application Camera. L'autre déclinaison du smartphone, le P20, propose lui un double capteur photo de 20MPixels (noir et blanc) et 12MPixels (RGB).

Le meilleur de la technologie

Comme c'est devenu l'usage sur les smartphones haut de gamme, Huawei propose ce qui se fait de mieux à l'intérieur de son smartphone. Le P20 Pro est équipé d'un écran de 6,1 pouces d'une définition de 2.240 x 1.080 pixels qui permet grâce à la technologie OLED d'afficher des couleurs plus vives, des noirs plus profonds et d'offrir un meilleur taux de contraste. Le P20, lui, doit se contenter d'un écran avec la technologie LCD de 5,8 pouces, mais avec une définition équivalente à son grand frère. Pour ne pas proposer des smartphones trop volumineux malgré leur taille d'écran, Huawei a opté pour une dalle approchant le bord à bord. Une encoche en haut de l'écran inspiré de l'iPhone X sera toutefois présente, comme un bouton capteur d'empreintes digitales en dessous de l'écran - qu'il aurait d'ailleurs été plus logique de placer à l'arrière - seront aussi présents.

Les deux appareils disposent en revanche du même processeur, un très puissant Kirin 970 développé par Huawei et fonctionnent avec la dernière version du système d'exploitation de Google, Android Oreo 8.1. Une différence est en revanche faite sur leur capacité de mémoire. Le P20 Pro dispose en effet de 6Go de mémoire vive et de 128Go de mémoire, tandis que le P20 bénéficie de 4Go de mémoire vive et 64Go de stockage. La capacité des batteries diffère également. Les possesseurs du P20 Pro bénéficieront de 4.000mAh de batterie, ceux du P20 de 3.400mAh. La différence d'autonomie entre les deux modèles ne devrait toutefois pas être trop importante. Le P20 disposant d'un écran plus petit, il consommera moins et pourra donc tenir plus longtemps à l'écart de son chargeur. Dans les deux cas, un système de recharge rapide sera proposé.

Les Huawei P20 Pro et P20 seront disponibles dans plusieurs coloris : ​midnight blue, black, pink gold et twilight pour un prix qui n'a pas encore été communiqué.