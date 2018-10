Apple : de nouveaux iPad Pro avec Face ID et un connecteur USB-C en préparation ?

Fin d'année chargée en prévision chez Apple... En juillet déjà, plusieurs sources de l'analyste Ming Chi-Kuo évoquaient la possibilité pour Apple de présenter de nouveaux iPad et de nouveaux Mac avant la fin de l'année. Cette option semble aujourd'hui se préciser avec les informations du blog spécialisé 9to5Mac. Le site, citant lui aussi plusieurs sources, donne de nouvelles précisions sur les futurs iPad Pro. Ils seraient les premiers appareils sous iOS à être équipés d'un connecteur USB de type-C et devrait également proposer le système de reconnaissance faciale Face ID et un écran bord à bord.

Un écran bord à bord et Face ID. D'après le site, deux tailles de ce nouvel iPad Pro devraient être proposées, comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec un modèle de 10,5 pouces et un autre de 12,2 pouces. La taille exacte de l'écran des nouveaux modèles reste encore inconnue, mais tous deux devraient proposer des écrans bords à bords recouvrant la quasi-totalité de la face avant, comme c'est le cas sur les iPhone XS et XR.

Contrairement aux iPhone récents, les iPad Pro ne devraient cependant pas avoir d'encoche, indique 9to5Mac. Le système de déverrouillage par reconnaissance faciale Face ID, inauguré l'an dernier sur l'iPhone X, devrait lui arriver sur l'iPad et fonctionnerait également lorsque la tablette est orientée à l'horizontale. Les sources du site ne précisent pas si la possibilité de déverrouiller son iPad à l'horizontale nécessitera l'intégration d'un composant supplémentaire dans la caméra ou s'il s'agira d'une adaptation du logiciel.

Un connecteur USB-C. Apple semble également préparer d'importants changements au niveau des connecteurs. Alors que les iPad Pro sont dotés depuis toujours d'un connecteur intelligent sur la tranche inférieure pour brancher un clavier ou un support de recharge, ce dernier devrait migrer sur la face arrière de la tablette. Surtout, Apple aurait décidé d'intégrer un port USB de type-C sur sa tablette destinée aux professionnels et à la productivité. Il permettrait notamment de connecter un écran externe 4K et supporterait le HDR (haute gamme dynamique).

La résolution et les paramètres de gestion de l'écran externe seraient intégrés dans un nouvel onglet de l'application Réglages, explique 9to5mac. Enfin, une nouvelle version de l'Apple Pencil, le stylet de la marque, pourrait être annoncée. Elle permettrait notamment d'appairer le crayon encore plus facilement avec l'iPad grâce à une alerte automatique, comme c'est déjà le cas pour les AirPods.