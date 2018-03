Tournoi de Miami : Caroline Garcia tombe de haut

La n°1 française et 7ème mondiale Caroline Garcia en a déjà fini avec la tournée américaine après une défaite cinglante jeudi dès son entrée en lice à Miami.

Eliminée en deux sets. Oubliée l'impressionnante fin de saison 2017 bouclée avec deux titres (Wuhan et Pékin) et une demi-finale lors des finales WTA de Singapour, l'équivalent féminin du Masters. Eliminée en 8ème de finale à Indian Wells, Garcia n'a cette fois pas dépassé le 2ème tour : elle s'est lourdement inclinée face à l'Américaine Alison Riske, 104ème mondiale, en deux sets 6-3, 6-1.

"Je ne suis jamais rentrée dans mon match". Dominée d'entrée par son adversaire, issue des qualifications, la Lyonnaise a vite paru à court de solutions. "Je ne suis jamais rentrée dans mon match. Elle m'a mis beaucoup sous pression, et je n'ai jamais réussi à m'imposer, à dominer comme j'aime le faire", a-t-elle confirmé. "Chaque défaite est difficile que le score soit serré ou pas. Chaque défaite est une expérience et j'essaye d'apprendre de cette expérience", a poursuivi Garcia.

Pas d'inquiétudes. Malgré cette élimination prématurée, elle refuse de dramatiser alors que son classement ne va pas être affecté, puisqu'elle a répliqué exactement ses résultats de 2017 à Indian Wells (8ème de finale) et Miami (2ème tour). "Ça ne m'inquiète pas, parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas parce que tu rates un match ou deux que tu dois t'inquiéter", a-t-elle insisté.

Dodin "dégoûtée". Océane Dodin était, elle, en larmes après son élimination. Elle est pourtant passée tout près d'un exploit retentissant contre la n°1 mondiale Simona Halep qui s'est imposée 3-6, 6-3, 7-5. La Lilloise, rentrée dans le tableau principal avec le statut de "lucky loser" grâce à un forfait de dernière minute, menait même 4-2, 30-0 dans le 3ème set.

Mais Halep a laissé passer l'orage, bien aidée il est vrai par les 16 doubles fautes et 43% de premières balles de son adversaire qui a passé ses nerfs, après le match, sur son téléphone portable et annoncé à son père qu'elle arrêtait le tennis... "Je suis dégoûtée, j'aurais limite préféré me prendre deux bulles [6-0, 6-0] que de faire ça. C'est mon service qui était mauvais du début à la fin", a constaté la Lilloise, âgée de 21 ans. "Avec un peu plus de recul, je suis contente. J'ai tenu des matches en trois sets, tennistiquement je vois que je ne suis pas à la ramasse, quand je suis fraîche physiquement. Donc finalement je vais continuer le tennis", a-t-elle souri.

Défaite aussi pour Cornet. Sans surprise, Alizé Cornet, perturbée par la menace d'une suspension pour violation du règlement antidopage, s'est inclinée face à la Lettone Anastasija Sevastova, 17ème mondiale, 7-5, 6-4.