Teddy Riner fait découvrir l'Insep, son lieu d'entraînement

EN IMAGES

L'institut national du sport, de l'expertise et de la performance est la deuxième maison de Teddy Riner. Ce complexe d'excellence, le sportif l'a intégré à 14 ans. Il en a 28 aujourd'hui et a donc passé la moitié de sa vie à fouler ces tatamis. Entre temps, il a décroché pas moins de dix titres mondiaux et deux médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et vise désormais Tokyo 2020. Le judoka a offert à Nikos Aliagas une visite du site, où il s'entraîne toujours afin d'atteindre son "but ultime".