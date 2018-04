Rugby : enquête des Scarlets après des insultes racistes contre La Rochelle

Les Scarlets vont ouvrir une enquête après des insultes racistes de la part de supporters gallois à l'encontre de joueurs de La Rochelle vendredi lors du quart de finale de Coupe d'Europe de rugby, ont-ils annoncé dimanche soir.

Des cris de singe. "Une enquête sera menée pour comprendre tous les faits et le contexte de l'incident avant de commenter davantage. Nous sommes fiers d'être un club familial et des événements comme celui-ci sont totalement inacceptables", ont déclaré les Scarlets à plusieurs médias britanniques. Selon The Times de lundi, plusieurs supporters gallois auraient ciblé des joueurs rochelais par des cris de singe durant la rencontre, sans que les stadiers, employés par un sous-traitant, n'interviennent.

Les Scarlets "dévastés". Le club situé à Llanelli, victorieux de La Rochelle (29-17), a décidé d'ouvrir une enquête après que plusieurs supporters lui eurent signalé l'incident sur les réseaux sociaux pendant le week-end. "Nous sommes absolument dévastés d'apprendre ça. Soyez assurés que nous allons enquêter", ont tweeté les Scarlets.