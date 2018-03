Pourquoi il y a "Saint-Germain" dans le nom du PSG ?

PSG-AS Monaco, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue. PSG pour Paris-Saint-Germain, jusque là vous suivez... Mais que vient faire la ville de Saint-Germain-en-Laye, banlieue cossue à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, dans cette histoire footballistique ? Pour comprendre, il faut remonter aux origines du PSG, club créé dans les années 70. "La ville de Paris voulait un club à sa hauteur, à son échelle. C’est-à-dire être représentée au meilleur niveau dans le championnat de France de football. Ils ont décidé du coup d’associer deux clubs : le Paris Football Club et le Stade Saint-Germain qui lui était déjà en deuxième division ce qui permet au club de grimper plus rapidement dans l’échelle nationale", résume Julien Froment, journaliste du service des sports à Europe 1.

Saint-Germain et sa fleur de lys. L'influence de cette association de fortune avec la ville de Saint-Germain se retrouve dans les anciens logos du club parisien. "Ce qu’on voit dessus, c’est la Tour Eiffel qui représente la ville de Paris bien évidemment. Mais aussi le berceau et la fleur de lys qui sont les symboles de la ville de Saint-Germain-en-Laye", rappelle Julien Froment. Des symboles royaux car c'est bien au château de Saint-Germain qu'est né Louis XIV en 1638.

Et puis, c'est encore au Camp des Loges, toujours à Saint-Germain-en-Laye, un peu à l'écart de la pollution de la capitale, que les joueurs parisiens s'entraînent chaque semaine. Mais plus pour très longtemps...

Et si le PSG devenait "Paris" tout court ? La volonté des nouveaux propriétaires qataris du club est en tout cas de gommer Saint-Germain pour se concentrer sur l'image 100% parisienne, évidemment plus facile à vendre à l'étranger. "En 2013, le berceau qui représente la ville de Saint-Germain a été tout simplement supprimé. Maintenant, ce qu’on voit essentiellement sur le logo, c’est la Tour Eiffel et Paris écrit en tout gros, tout en haut du logo", fait remarquer Julien Froment. Et le centre d'entraînement doit d'ici quelques années quitter Saint-Germain direction Poissy. Toujours en banlieue parisienne. Mais pour les supporters, pas de doute, le PSG restera le PSG !