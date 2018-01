Basket-NBA : sans Durant, Golden State parvient à étourdir Houston

Golden State a remporté jeudi le match au sommet de la conférence Ouest sur le parquet de Houston (124-114) grâce à un quatrième quart-temps étourdissant. Les champions NBA en titre ont décroché leur 31ème victoire en 39 matches et ont consolidé leur statut de meilleure équipe du Championnat 2017-18.

Un trio gagnant. Les Warriors étaient pourtant privés de Kevin Durant, laissé au repos en raison d'une contracture à un mollet, mais Stephen Curry (29 points), Klay Thompson (31 pts) et Draymond Green, auteur d'un "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus avec 17 points, 14 rebonds et 10 passes décisives), ont fait plier les Rockets.

Houston dans une mauvaise passe. La franchise texane, sans sa superstar James Harden, blessée aux ischio-jambiers, a tenu le choc pendant trois périodes grâce à Chris Paul (28 pts) et Eric Gordon (30 pts). Mais Golden State a assommé Houston dès le début de la 4ème et dernière période avec un cinglant 11-1 et a infligé aux Rockets une dixième défaite en 37 matches, la 6ème sur les huit derniers.

Curry, la tête sur les épaules. Malgré cette victoire de prestige dans la salle de son principal concurrent à l'Ouest, Curry refuse de s'emballer. "La saison est encore longue, tout le monde a des hauts et des bas, on a battu une très bonne équipe ce soir (jeudi soir), mais le but est de finir à la première place et de finir la saison fort", a rappelé le double champion NBA (2015 et 2017).