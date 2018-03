NBA : le show LeBron James donne le tournis à Toronto

Cinq joueurs absents et un coach malade ? Qu'à cela ne tienne, Cleveland a LeBron James : les Cavaliers ont dominé mercredi le leader de la conférence Est, Toronto (132-129), grâce à un festival de leur star.

Nouveau record pour King James. Triple champion NBA et quatre fois MVP (meilleur joueur de la saison régulière), King James a une nouvelle fois tiré son équipe : 35 points, 17 passes et sept rebonds, le tout sans perdre le moindre ballon ! Mercredi soir, James est ainsi devenu le joueur qui a réussi le plus de passes en un match sans perdre de ballon, dans l'histoire de la ligue nord-américaine de basket.

"Je n'ai jamais vu ça, pour être parfaitement honnête... 17 passes, 35 points et aucune perte de balle, c'est tout simplement incroyable", a constaté le coach assistant des Cavs, Larry Drew. Il officie en l'absence de Tyronn Lue qui a annoncé lundi se mettre en retrait jusqu'à la fin de la saison régulière en raison de douleurs récurrentes à la poitrine.

Retour victorieux pour Kevin Love. Pour son deuxième match après avoir manqué 21 rencontres en raison d'une fracture à la main gauche, Kevin Love a été précieux avec ses 23 points et 12 rebonds. "C'est quelqu'un sur qui je peux toujours compter", lui a rendu hommage James. "Nous sommes tous heureux qu'il soit de retour."

Toronto conserve la tête de la conférence. Toronto reste nettement en tête de la conférence Est avec 53 victoires pour 19 défaites, mais les Cavaliers (3èmes, 42 victoires - 29 défaites), menés 79-64 à la mi-temps, ont rappelé qu'ils constituaient une menace plus que sérieuse en vue des matchs à élimination directe de la phase des play-offs pour laquelle ils sont d'ores et déjà qualifiés.

Howard, premier jour à atteindre les 30 rebonds et points. La soirée a également été marquée par l'exploit de Dwight Howard qui a permis à Charlotte de s'imposer à Brooklyn (111-105) : il a inscrit 32 points et pris 30 rebonds, devenant le premier joueur à atteindre la barre des 30 dans ces deux catégories de statistiques depuis Love en 2010 (31 points, 31 rebonds), le 2ème seulement depuis Moses Malone en 1982.