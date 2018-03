NBA - Harden à réaction, Charlotte à foison

La superstar de Houston James Harden était dans un mauvais jour jusqu'à son réveil en prolongation où il a fait capituler Détroit (100-96) jeudi, tandis que Charlotte a infligé à Memphis l'une des plus lourdes défaites de l'histoire de la NBA (140-79). Deux tirs réussis sur 16 tentés durant le temps réglementaire : rarement dans sa carrière, Harden n'aura été aussi peu efficace devant les paniers adverses. Mais "The Beard" (littéralement la barbe) a retrouvé sa précision diabolique au moment le plus important en marquant dix des douze points de son équipe en prolongation."Il y a des soirées où offensivement, c'est plus compliqué, mais on arrive à trouver des solutions pour gagner", s'est félicité le grand favori pour le titre de meilleur joueur de la saison (MVP).

58 victoires en 72 matches. Cette 58ème victoire en 72 matches a certes été laborieuse, mais elle est symboliquement importante : James Harden et ses coéquipiers ont égalé le record de victoires en saison régulière dans l'histoire de leur franchise, rejoignant leurs prédécesseurs de 1993-94, sacrés champions NBA quelques semaines plus tard. En battant les Pistons, les Rockets ont également rendu service à Cleveland et à son emblématique LeBron James. Les Cavaliers ont en effet décroché officiellement leur billet pour les play-offs, sans jouer: 3ème de la conférence Est, ils ne peuvent plus être rejoints par Détroit, qui pointe à la 9ème place.

Plus large victoire de son histoire. Dans la conférence Est toujours, Charlotte a humilié Memphis et s'est offert avec 61 points d'avance la plus large victoire de son histoire. Malgré l'absence de Dwight Howard, auteur la veille d'un match phénoménal à 30 points et 32 rebonds, mais suspendu pour accumulation de fautes techniques, Charlotte a pris rapidement le large grâce à Kemba Walker qui a marqué 10 paniers à trois points, nouveau record pour un joueur de Charlotte. Le meneur des Hornets a marqué 46 points (13 sur 18 au tir) en 28 minutes, du jamais-vu en NBA.